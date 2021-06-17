رئيس القوى العاملة بالنواب: علاوة يوليو ستصدر لكل العمال وبشرى سارة قريبا

جدة - نرمين السيد - قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن صرف العلاوة مع بداية شهر يوليو المقبل سيكون لجميع العمال فى مصر بعد أن قام البرلمان بتعديل قانون العلاوة خلال الفترة الماضية بإلزام جميع الوزراء ذوى الصفة لإصدار القرارات المنظمة بشأن العلاوة فى كافة القطاعات والجهات.





جاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلى السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر، أمين العمال والفلاحين.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن بشرى أيضا من البرلمان للعاملين على الصناديق الخاصة بأنه سيتم حل هذه الإشكالية قريبا بالتنسيق مع وزير المالية، وتم البدء فى دراسة هذا الملف بشكل موسع، مؤكدا أيضا على أن ملف قانون التأمينات والمعاشات تم فتح الحوار والنقاش حوله وسيتم حسم إشكالياته قريبا سواء فيما يتعلق بما قبل يناير 2020حيث تطبيق القانون الجديد أو ما بعد تطبيق القانون حتى الآن.

وأتفقت معه النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدة على أن جميع هذه القضايا على طاولة البرلمان وسيتم فيها النقاش والحوار بشكل موسع بما يخدم المواطن.