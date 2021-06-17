/636148/خاص-محمد-مجدي-أفشة-جاهز-لمباراة-الترجي-التونسي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان في بث مباشر على دوت الخليج ، عن أن غداً الجمعة سيكون هناك إجتماع مع المدير الفني بيتسو موسيماني، ورئيس البعثة للنادي الأهلي محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بالنادي الأهلي، وأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء، وسيتم مناقشة العديد من القرارات في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي برادس في لقاء ذهاب الدور النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا.

قال عبد الناصر: “سيتم مناقشة مشاركة محمد مجدي أفشة بين أحمد أبو عبلة وبيتسو موسيماني، وكمية الدقائق التي سيتحملها في المباراة”.

وأضاف زيدان: “هناك تركيز كبير من الكاميرات والإعلام في تونس على مشاركة مجدي أفشة في المباراة، والكل يتحدث عنه وأهميته في المباراة”.

وزاد عبد الناصر: “محمد شريف أيضاً يمتلك شعبية كبيرة بجانب أفشة في تونس، وخطورته في المباراة”.

واختتم: “محمد شريف الترجي يخشاه في المباراة، ويخشى خطورته في الملعب، وتحركاته المرهقة للدافع الترجي”.