صور .. عمالقة مصر يكشفون لـ دوت الخليج كواليس دخولهم موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - كشف محمد شحاتة عبدالجواد، ابن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، كواليس دخوله هو وشقيقته هدى لموسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، والتى أعلنتهما أصحاب أعرض مدى ليد رجل وامرأة على قيد الحياة بواقع 3.31 سنتيمتر لكلٍ منهما.





وأوضح محمد، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن دخوله وشقيقته الموسوعة العالمية بمثابة اعتراف من العالم بأنهما لم يكونا عبئًا على البشرية أو يستحقان التنمر، كما كانا يعتقدان، قبل أن يشير إلى أن سعادته بما حدث لا تُضاهيها سعادة، لكنه لا يزال يحلم بلقاء الرئيس وكبار المسؤولين فى الدولة.

وأشار صاحب أعرض مدى لرجل على قيد الحياة فى العالم، إلى أنه وشقيقته يُعانيان من عدة أمراض مزمنة، وأن "العملقة" التى يُعانيانها كانت تجلب لهما التنمر وتمنعهما من مغادرة المنزل خوفًا من نظرات الناس لهما، إلا أنهما الآن مثار حديث العالم أجمع، منوهًا بأنه يحلم بأن تكون لديهما وسيلة نقل تجعل الحركة والانتقال أمرًا يسيرًا عليهما، فضلًا عن مطالبته بتوفير مسكن له ولشقيقته.

كان الموقع الرسمى لموسوعة جينيس العالمية، أعلن مساء اليوم الأربعاء، دخول محمد وشقيقته الموسوعة العالمية، وسط إشارة إلى أنه تم الاستعانة باستشارة الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة إطالة العظام وإصلاح التشوهات بكلية طب عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء فريقه الطبى من أخصائيى جراحة العظام وهما الدكتور محمد شوبكي، والدكتور محمد نور، بحثاً عن قياس دقيق لأطراف هذه العائلة المصرية من العمالقة.

وحصلت هدى، 29 سنة، الشقيقة الصغرى لـ"محمد"، على 3 أرقام قياسية، وهي: أكبر يد لامرأة على قيد الحياة بطول 3.24 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة بطول 33.1 سنتيمتر فى قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعى امرأة على قيد الحياة بـ 236.3 سنتيمتر، فيما استطاع "محمد" 34 سنة، تحقيق رقمين قياسيين، وهما: أوسع مدى لذراعى رجل على قيد الحياة بـ 250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ 3.31 سنتيمتر عن يده اليسرى.

وأشارت الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، إلى أن الشقيقان محمد وهدى يُعانيان من خلل فى الغدة النخامية، ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية، حيث تحدثت هدى عن طفولتها حتى سن الثانية عشر عندما بدأ طولها يفوق نظيراتها داخل الفصل الدراسي.

وبسبب قامتها الفارعة تخلت هدى عن اتمام دراستها ولكنها اليوم فخورة باعتراف جينيس للأرقام القياسية بما حصلت عليه من أرقام عالمية تجعلها من النساء الأكثر تميزًا حول العالم، فيما لم يتخلى محمد عن فرصته فى اتمام التعليم، حيث استطاع الحصول على شهادة فى القراءات من الأزهر ولكنه لم يحظ بفرصة عمل حتى ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.