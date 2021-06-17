/636149/تعرف-على-أوصول-وليد-سليمان-وشعبيته-في-الوطن-العربي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان في بث مباشر على دوت الخليج، عن أصول وليد سليمان لاعب وصانع ألعاب النادي الأهلي، وشعبيته في الأراضي الخليجية والعربية، وجاء ذلك قبل لقاء الاهلي مع الترجي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا برادس.

قال عبد الناصر زيدان: “عند حضوري إلى الأراضي التونيسية في تغطية مباشرة لبعثة الأهلي، في لقاء الترجي، برادس”.

وأضاف: “أكد لي الشيخ خليفة السلطان، عن تواجد قرابة له من وليد سليمان لاعب الأهلي، في أصولة من أجداده”.

وزاد زيدان: “وليد سليمان لديه أصول من ليبيا، ومازال لدى عائلته أراضي في ليبيا، وكما هو معروف في أصولة المصرية من تواجده من محافظة المنيا”.

وأردف عبد الناصر: “لم أتوقع أن يكون لوليد سليمان شعبية في الوطن العربي مثل هذه الجمهور الغفير”.

واختتم زيدان: “الجميع في تونس يترقب بلهفه وشغف في مشاهدة وليد سليمان في ملعب المباراة، ولو حتى لدقائق”.