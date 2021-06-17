/636150/تعرف-على-أزمات-الترجي-التونسي-في-الحضور-الجمهوري-لمباراة-الأهلي-برادس

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، في بث مباشر بـ دوت الخليج، من فندق إقامة بعثة النادي الأهلي بتونس، عن تواجد العديد من الأزمات في نادي الترجي التونسي، وتنظيم بطاقات التذاكر الخاصة بالحضور الجمهوري للمباراة.

قال عبد الناصر زيدان: “إدارة الترجي التونسي تعاني من العديد من المشكلات في طباعة تذاكر جمهور المبارة أمام الأهلي، في مساء السبت القادم”.

وأضاف عبد الناصر: “إدارة الترجي تعاني من طباعة التذاكر الخاصة بالمباراة، بسبب تأخر خطاب الإتحاد، وذلك يأتي بسبب ضيق الوقت قبل المباراة”.

وزاد زيدان: “تعاني إدارة الترجي من طباعة التذاكر الخاصة بالمباراة، بسبب ضيق الوقت قبل المباراة، وتواجد السبت أجازة بتونس قبل المباراة وعمل نصف يومي بتونس الجمعة”.

وواصل عبد الناصر: “أرفقة الدولة التونيسية بجميع جهاتها المسئولة في الحضور الجماهيري في مبارة الأهلي والترجي، خطاب وتم إرسالة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وأردف زيدان: “هناك دربكة في الترجي التونسي بسبب تأخر الخطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لطباعة التذاكر الخاصة بالمباراة”.

واختتم عبد الناصر زيدان: “أكدت وزارة الصحة التونيسية، على عمل مسحة كورونا، لكل الجمهور الحاضر في المبارة، ولن يتم دخول أي مشجع دون عمل مسحة”.