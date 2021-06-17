/636149/تعرف-على-أصول-وليد-سليمان-وشعبيته-في-الوطن-العربي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان في بث مباشر على دوت الخليج، عن أصول وليد سليمان لاعب وصانع ألعاب النادي الأهلي، وشعبيته في الأراضي الخليجية والعربية، وجاء ذلك قبل لقاء الاهلي مع الترجي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا برادس.

قال عبد الناصر زيدان: “عند حضوري إلى الأراضي التونيسية في تغطية مباشرة لبعثة الأهلي، في لقاء الترجي، برادس”.

وأضاف: “أكد لي الشيخ خليفة السلطان، عن تواجد قرابة له من وليد سليمان لاعب الأهلي، في أصولة من أجداده”.

وزاد زيدان: “وليد سليمان لديه أصول من ليبيا، ومازال لدى عائلته أراضي في ليبيا، وكما هو معروف في أصولة المصرية من تواجده من محافظة المنيا”.

وأردف عبد الناصر: “لم أتوقع أن يكون لوليد سليمان شعبية في الوطن العربي مثل هذه الجمهور الغفير”.

واختتم زيدان: “الجميع في تونس يترقب بلهفه وشغف في مشاهدة وليد سليمان في ملعب المباراة، ولو حتى لدقائق”.

موقف محمد مجدي أفشة من مباراة الترجي

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن حالة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي.

خاص.. أبو عبلة يشرح موقف مشاركة «أفشه» أمام الترجي

وكشف أبو عبلة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان : " أفشة جاهز للمباراة بنسبة 80% وسيتحدد الموقف النهائي للاعب يوم الجمعة المقبلة".

وواصل طبيب الأهلي : " اللاعب أجرى العديد من العلاجات عن طريق المياه والثلوج وهو ما ساهم في سرعة تعافى اللاعب من الإصابة".

وأشاد أبو عبلة بروح محمد مجدي أفشة من خلال رغبته في الإلتحاق ببعة النادي الأهلي وسرعة التعافي من الإصابة.

على جانب أخر أكد محمد مجدي «أفشة» لاعب النادي الأهلي جاهزيته لمباراة الترجي التونسي القادمة وذلك خلال تصريحات خاصة لمو قع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أثناء تواجدهم في فندق الإقامة داخل الأراضي التونسية وقبل مواجهة بطل تونس.

وكشف محمد مجدي «أفشة » لـ دوت الخليج : " جاهز للمباراة القادمة أمام الترجي التونسي، وقرار إشراكي في المواجهة المقبلة في يد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق".

وأضاف محمد مجدي أفشة: "القرار النهائي بالمشاركة في المباراة من عدمها ستتحدد يوم الجمعة المقبلة بناء على تقرير الجهاز الطبي و رؤية بيتسو موسيماني".