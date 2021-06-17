/636151/عبد-الناصر-زيدان-يكشف-وجهة-فرجاني-ساسي-القادمة-تفاصيل

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان في بث مباشر على دوت الخليج، عن حقيقة عودة فرجاني ساسي وإنضمامة لنادي الدحيل القطري، وجاء ذلك قبل لقاء الاهلي مع الترجي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا برادس.

قال عبد الناصر زيدان: “فرجاني ساسي يرفض لعودة للزمالك في الوقت التي تم تحديده مع الفريق، ولن يتواجد في الفترة القادمة في القلعة البيضاء، كما أكد صديق له تحدثت معه في الفندق المقيم فيه ساسي”.

وواصل عبد لناصر: “فرجاني ساسي أرسل بالفعل رسائل لأصدقائه المقربين في الزمالك رسائل يودعهم بالفعل”.

وزاد زيدان: “فرجاني ساسي بالفعل مضى لفريق الدحيل القطري، في لفترة الحالية”.

وأضاف عبد الناصر: “ المدير الفني لفريق الدحيل القطري، قد أبلغ رئيس النادي ومجلس إدارة النادي بعدم رغبته في ساسي”.

وأكمل زيدان: “المدير الفني للدحيل رفض ساسي بالرغم من إمضائه للفريق، وتفسير رفضة بتواجد العديد من اللاعبين في مركزه في الفريق”.

وأردف عبد الناصر: “ساسي سيغادر الدحيل بعقد إعارة للخارج في أي نادي ولن يعود للزمالك مرة أخرى”.

واختتم زيدان: “الفريق القادم لفرجاني ساسي سيكون في الإمارات، أو نادي بيراميدز بالدوري المصري”.

الزمالك يقرر تقديم شكوى ضد فرجاني ساسي

وقرر مسئولو نادي الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي في حالة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خاصة وأن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الموسم الحالي وليس محدد بتاريخ محدد.

يذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

وقال عبر تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات".

فرجاني ساسي يعلق على رحيله من الزمالك

وتابع ساسي : "الخير فيما اختاره الله أيدٍ مطوية و قريبا سوف اوضح كل الحقائق" !!

وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".