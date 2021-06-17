/636152/عبد-الناصر-زيدان-مصطفي-محمد-مضى-لجالاتا-سراي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، في بث مباشر بـ دوت الخليج، من فندق إقامة بعثة النادي الأهلي بتونس، عن حقيقة إمضاء مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لفوف فريق جالاتا سراي التركي، وحقيقة عقدة مع الزمالك.

قال عبد الناصر زيدان: “مصطفي محمد لاعب الزمالك المعار لصفوف الفريق التركي جالاتا سراي، قد مضى مع جالاتا سراي بشكل نهائي”.

وأضاف عبد الناصر: “مصطفى محمد مضى لجالاتا سراي بدون الرجوع للزمالك”.

وزاد علاء حمام مراسل دوت الخليج بالزمالك في مداخلة هاتفية: “مصطفى محمد لايوجد من جانبه أي تهديد في رحيله بدون الرجوع للقلعة البيضاء”.

وأردف علاء في المداخلة: “مصطفي محمد مضى للزمالك في يناير 2018 من نادي طنطا”.

واختتم حمام: “عقد مصطفي محمد موسق في الاتحاد الكرة مع الزمالك مازال يوجد فيه سنتين ونص مع الزمالك، والفريق أعلره بنلءً على ذلك”.

الزمالك يقرر تقديم شكوى ضد فرجاني ساسي

وقرر مسئولو نادي الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي في حالة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خاصة وأن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الموسم الحالي وليس محدد بتاريخ محدد.

يذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

وقال عبر تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات".

فرجاني ساسي يعلق على رحيله من الزمالك

وتابع ساسي : "الخير فيما اختاره الله أيدٍ مطوية و قريبا سوف اوضح كل الحقائق" !!

وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".