عبد الناصر زيدان يكشف الحالة الصحية لمحمود الخطيب «بيبو».. تفاصيل

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كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان في بث مباشر على دوت الخليج، عن حقيقة معانات محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق برادس، وجاء ذلك قبل لقاء الاهلي مع الترجي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا برادس.

قال عبد الناصر زيدان: “تصادفت مع الكابتن محمود الخطيب في صباح اليوم، في فندق الإقامة برادس”.

وأضاف عبد الناصر: “عندما رأيته كان يمسك بظهرة ويضغط على أسنانه، من شدة الألم”.

واختتم : “الخطيب تماسك على نفسة من شدة الألم، وجاء ذلك بسبب مدة السفرة مساء أمس الثلاثاء، في الرحلة من مصر لتونس والتي إستغرقت ثلاث سعات ونصف”.

موقف أفشة من الإصابة

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن حالة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي.

خاص.. أبو عبلة يشرح موقف مشاركة «أفشه» أمام الترجي

وكشف أبو عبلة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان : " أفشة جاهز للمباراة بنسبة 80% وسيتحدد الموقف النهائي للاعب يوم الجمعة المقبلة".

وواصل طبيب الأهلي : " اللاعب أجرى العديد من العلاجات عن طريق المياه والثلوج وهو ما ساهم في سرعة تعافى اللاعب من الإصابة".

وأشاد أبو عبلة بروح محمد مجدي أفشة من خلال رغبته في الإلتحاق ببعة النادي الأهلي وسرعة التعافي من الإصابة.

على جانب أخر أكد محمد مجدي «أفشة» لاعب النادي الأهلي جاهزيته لمباراة الترجي التونسي القادمة وذلك خلال تصريحات خاصة لمو قع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أثناء تواجدهم في فندق الإقامة داخل الأراضي التونسية وقبل مواجهة بطل تونس.

وكشف محمد مجدي «أفشة » لـ دوت الخليج : " جاهز للمباراة القادمة أمام الترجي التونسي، وقرار إشراكي في المواجهة المقبلة في يد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق".

وأضاف محمد مجدي أفشة: "القرار النهائي بالمشاركة في المباراة من عدمها ستتحدد يوم الجمعة المقبلة بناء على تقرير الجهاز الطبي و رؤية بيتسو موسيماني".