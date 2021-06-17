نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس وأسماء وصور الأوائل ونسبة النجاح 83.9%

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس، وذلك بعد أن تم اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ اللواء خالد عبد العال، حيث بلغت نسبة النجاح 83.9% وكان 162293 طالب وطالبة قد تقدموا وحضروا الإمتحانات ونجح من هذا العدد 134626 طالب وطالبة. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس وهذه بعض الأرقام الهامة والخاصة بنتيجة اعدادية محافظة القاهرة للتروم الثاني 2021. نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة بلغت 83.9%.

من حصلوا على الدرجات النهائية: 266 طالبة وطالب.

أعلى نسبة نجاح بإدارة السيدة زينب/ وبعدها شبرا ثم إدارة حلوان.

نسبة النجاح في الإعدادية 2021 بالقاهرة للصم وضعاف السمع بلغت 96.7%.

نسبة النجاج للمكفوفين بلغت 67.6 %.

الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح بها 83.3%.

الإعدادية الرياضية نسبة النجاح: 66.9%. ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة يرجى اتباع الروابط التالية: موقع محافظة القاهرة الإلكتروني هنا.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة هنا. كما تم نشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة ودرجاتهم وذلك كما هو موضح بالصور التالية:

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