انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية في مصر وموعد طرحها بالسوق و50 ألف جنيه دعم لكل سيارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل ومواصفات وسعر أول سيارة كهربائية في مصر، وذلك بعد إعلان وزارة قطاع الأعمال اليوم بمؤتمر صحفي عن تفاصيل هذه السيارة، والتي تسمى نصر E70، وننشر لمتابعي مصر فايف معلومات تلك السيارة وأسعارها.

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية في مصر

أولاً: سوف يتم طرح السيارة الكهربائية في يوليو 2022 القادم.

ثانياً: إنتاج السيارة من شركة النصر للسيارات.

ثالثاً: هناك 3 فئات من السيارة الكهربائية سوف يتم طرحها بالسوق.

رابعاً: سرعة السيارة 150 كيلو في الساعة.

خامساً: قدرة السيارة، 147 حصان.

سادساً: الشحنة الواحدة تسير بها السيارة أكثر من 400 كيلو متر، وتكلفة الشحنة 140 جنيه فقط.

سابعًا: أول سيارة كهربائية في مصر نصر E70 بها وسائل أمان متطورة وعلى أعلى مستوى.

ثامناً: بها فتحة سقف وشاشة للتحكم ومكيف هواء والكراسي كهربائية.

تاسعاً: تصنع السيارة في مصر بنسبة 50%، ويتم استيراد البطارية والمحرك ووحدة التحكم، وفي مرحلة أخرى سوف يتم تصنيع 85% من السيارة بمصر.

عاشراً: الأماكن التي يتم فيها شحن السيارة الكهربائية تم تحديدها وسوف تكون جاهزة عند طرح السيارة في السوق منتصف العام القادم.

حادي عشر: سوف تقدم الحكومة دعم لكل سيارة في مراحل الإنتاج الأولى بقيمة 50 ألف جنيه.

ثاني عشر: سعر السيارة 360 ألف جنيه وحسب نوعية السيارة.

قد يهمك أيضاً: