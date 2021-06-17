كلمة السيسى بالقمة الإسلامية للعلوم .. الأبرز فى صحف اليوم

جدة - نرمين السيد - وتناقلت الصحف تحذيرات وزير الخارجية سامح شكرى ـ خلال لقائه مع وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن - من عدم التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب فى توتر بالمنطقة بسبب التعنت الإثيوبي.

وأبرزت الصحف إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية بالسويس إلى ميناء بيروت بدولة لبنان، محملة بكمية كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر لدولة لبنان الشقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محليا، ركزت الصحف على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل على تذليل الصعاب والمعوقات التى تواجه المستثمرين، موضحا أنه سينسق مع الوزراء المعنيين، وجميع الأجهزة والجهات المختصة، لإزالة أية عقبات أو تحديات فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

عربيا، حاز اجتماع الدورة الــ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على اهتمامات الصحف المصرية، التى أبرزت موافق المجلس على البدء فى تنفيذ سياسة إعلامية عربية متواصلة وحشد الرأى العام العالمي؛ لمناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين، وإقرار خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج.

دوليا، لاقت القمة الأمريكية الروسية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، اهتماما خاصا فى صحف القاهرة، التى اعتبرتها بداية فصل جديد فى علاقات واشنطن ـ موسكو الشائكة.

وفى التفاصيل، نشرت صحيفة (الجمهورية) كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح فعاليات القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، والتى ألقاها نيابة عنه وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، حيث نقل الوزير فى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة تحيات وتقدير الرئيس السيسى لكل أشقائه من قـادة وممثلى الـدول الشقيقة فى هذه القمة كما قدم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوليها رئاسة القمة الثانية والشكر لجمهورية كازاخستان لتوليها رئاسة القمة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن كلمة رئيس الجمهورية أكدت التحديات التى تواجه العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تمثله هـذه الجائحة من اختبار لحاجة الدول إلى الكثير من القيم والمفاهيم الإنسانية بدءا مـن كيفية التعامل مع أزمة صحية، ومرورا بما يحكم علاقات الـدول من أطر وقواعد، وترسيخ القناعة الإنسانية بأهمية التعليم، والعلوم والبحث العلمى وتطبيقاته، وحتمية تغيير مكانها على سلم أولوياتنا شعوبا وحكومات.

وأضافت أن كلمة الرئيس - التى ألقاها الوزير نيابة عنه - أشارت إلى أهمية مواصلة تنفيذ توصيات القمة الأولى، والتى أكدت التزام الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى بتخفيف وطأة الفقر وزيادة ميزانية التعليم، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف والابتكار دوراً أساسيا فى التنمية السريعة والمستدامة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جميع مجالات نمو الأمـة؛ بما فى ذلك القضاء على الفقر وإتاحة التعليم للجميع والمحافظة على البيئة، وصحة الإنسان وكذلك موارد الطاقة والمياه.

وفى شأن آخر، نقلت صحيفة (الأخبار) تحذيرات وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن - من عدم التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب فى توتر بالمنطقة بسبب التعنت الإثيوبي، موضحا أن القاهرة اقترحت على إثيوبيا استلهام التجربة الأوربية حول قضايا الأنهار والسدود، لكن الجانب الإثيوبى يتعنت.

وذكرت الصحيفة أن شكرى أكد أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزارى للجامعة العربية فى الدوحة دعم الموقفين المصرى والسودانى فى قضية سد النهضة، مضيفا أن مصر سعت - خلال العقد الأخير - للتوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل حول سد النهضة، وقال إن مصر والسودان قدمتا تنازلات للتوصل إلى اتفاق، على سبيل المرونة والرغبة فى مساعدة إثيوبيا على التنمية، "إلا أننا لم نجد الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبى للتوصل لاتفاق".

ونقلت الصحيفة عن شكرى تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولى المسئولية عن استمرار التعنت الإثيوبي، وما قد ينتجه من حالة عدم الاستقرار فى القرن الإفريقى والقارة الإفريقية.

وأفادت الصحيفة بأن وزير خارجية لوكسمبورج قال إن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل على المساعدة فى إيجاد حل عبر الحوار والتشاور.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الأهرام) - فى صفحتها الأولى تحت عنوان (مساعدات مصرية للبنان) - أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية بالسويس إلى ميناء بيروت بدولة لبنان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر لدولة لبنان الشقيقة.

وأضافت الصحيفة أن المساعدات تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصرى المقدم للأشقاء اللبنانيين.

ونقلت الصحيفة عن المسئولين اللبنانيين تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها مصر (قيادة وجيشا وشعبا) لدولة لبنان؛ لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التى عصفت بها.

محليا، نسبت صحيفة (الأهرام) - فى صدر صفحتها الأولى - للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة تعمل على تذليل الصعاب والمعوقات التى تواجه المستثمرين، موضحا أنه سينسق مع الوزراء المعنيين، وجميع الأجهزة والجهات المختصة، لإزالة أية عقبات أو تحديات فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة؛ لدفع العمل فى المشروعات الجديدة للمستثمرين السعوديين، والاستعداد لمزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى لفت - خلال الاجتماعى الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس - إلى الزيارة التى قام بها الوفد التجارى من المملكة العربية السعودية، برئاسة ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، للقاهرة، للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية - السعودية المشتركة، حيث حرص الوفد على اصطحاب 35 من صفوة رجال أعمال المملكة، لدى العديد منهم توسعات جديدة لمشروعاتهم القائمة فى مصر.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء حديثه عن افتتاح أحد مصانع القطاع الخاص فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، لافتا إلى حرصه على تفقد وافتتاح عدد آخر من مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ وهو ما يؤكد أن الدولة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذا القطاع، وترحب به، باعتباره شريكا مهما فى تحقيق التنمية المنشودة.

عربيا، أبرزت صحيفة (الأخبار) دعوة مصر للدول العربية للتسلح برؤية إعلامية واعية ويقظة، حيث تابعت الصحيفة وقائع أعمال الدورة الــ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب "حضوريا" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير الثقافة والإعلام السودانى حمزة بلول الأمير، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ومشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية فى الدول العربية، حيث ترأس وفد مصر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضم الوفد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوردت الصحيفة أن ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮب وافق على البدء فى تنفيذ سياسة إعلامية عربية متواصلة وحشد الرأى العام العالمي؛ لمناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين، وإقرار خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج، كما أقر الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التى وضعها قطاع الإعلام والاتصال، بجانب استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية مثل ‪: جوجل وفيسبوك وأمازون ونتفليكس.. ووافق الوزراء على صيغة لإدراج مادة التربية الإعلامية فى المناهج الدراسية لكل المراحل، والاحتفال بجائزة التميز الإعلامى العربي.

وعلى الصعيد الدولي، اهتمت صحيفة (الأهرام) بلقاء القمة الأمريكية الروسية، وكتبت تحت عنوان (قمة الخطوط الحمراء بين بايدن وبوتين تبحث القضايا الشائكة): "فى بداية فصل جديد فى علاقات واشنطن ـ موسكو الشائكة، التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن نظيره الروسى فلاديمير بوتين أمس فى جنيف، حيث ناقشا (الخطوط الحمراء) لبلديهما، وكذلك المصالح المشتركة وملفات التعاون المحتملة، فى الوقت الذى تتطلع فيه واشنطن لإعادة رسم علاقاتها الخارجية لفترة ما بعد الرئيس السابق دونالد ترامب".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الروسى - عقب هبوط طائرته فى مطار جنيف - توجه مباشرة إلى فيلا (لا جرانج) التاريخية التى تستضيف اللقاء، ليصل بعدها بنحو 12 دقيقة موكب الرئيس الأمريكى إلى هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السويسرى جى بارميلان، كان فى استضافة كلا الرئيسيين، حيث صافحهما أمام عدسات وسائل الإعلام عند أبواب (لا جرانج)، ليلقى بعد ذلك كلمة ترحيبية قبل أن يتوجها إلى مقر انعقاد القمة.. لافتة إلى أن القمة بدأت بعقد مباحثات بين بوتين وبايدن بحضور وزيرى الخارجية لافروف وبلينكن، تلاها اجتماع موسع.