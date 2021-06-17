الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية عن 3 مواطنين

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ثلاثة قرارات بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية ، حيث جاء القرار الأول رقم 17 لسنة 2021 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد حمدان محمد حماد برهوم من مواليد فلسطين بتاريخ 31 مايو 1958،وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
وأصدر القرار رقم 18 لسنة 2021 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن خالد إبراهيم إسماعيل حسن من مواليد الإسكندرية بتاريخ 1 ديسمبر 1977،وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
كما أصدر المجلس القرار رقم 19 لسنة 2021 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد رضا شبل محمود سعد من مواليد الإسكندرية بتاريخ 18 مايو ،وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
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