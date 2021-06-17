اليوم.. أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة تصل المديريات

جدة - نرمين السيد - وكانت الوزارة، أعلنت، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة "رقم الجلوس- اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان"، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسى الحالى 2020/2021.
وأوضحت الوزارة، فى بيان أمس الأربعاء، أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكترونى للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، مؤكدة أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيعقد وفقًا للجدول المعلن يوم الإثنين الموافق 21/6/2021، ويُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائى.
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