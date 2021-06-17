الرى: لجنة إيراد النهر فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمطار بمنابع النيل

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.





واستعرض الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتى تتزامن مع بداية العام المائى القادم، بهدف تلبية جميع الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة المنتفعين.

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن لجنة إيراد النهر فى حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد الدكتور عبد العاطى، على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار فى جميع إدارات الوزارة بالمحافظات، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ.

ووجه الدكتور عبد العاطى، بمواصلة التصدى لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

