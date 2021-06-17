واستعرض الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتى تتزامن مع بداية العام المائى القادم، بهدف تلبية جميع الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة المنتفعين.
وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن لجنة إيراد النهر فى حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
وشدد الدكتور عبد العاطى، على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار فى جميع إدارات الوزارة بالمحافظات، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ.
ووجه الدكتور عبد العاطى، بمواصلة التصدى لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى: لجنة إيراد النهر فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمطار بمنابع النيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.