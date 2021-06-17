نشرة صباحك ومطرحك المرورية: مصادمة أعلى نفق الأزهر بصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد يونس، خلال تقديمه حلقة اليوم، من برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، إن هناك مصادمة أعلى نفق الأزهر بصلاح سالم بالاتجاه القادم من القلعة ومتجها لكوبرى الفردوس ومسجد الشرطة، ناصحا بسلوك محور الأتوستراد.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال.
وأوضح أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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