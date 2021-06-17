مصر للطيران تسير اليوم 71 رحلة جوية

تسير مصر للطيران،اليوم الخميس، 71 رحلة جوية بمعدل 52 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، اسطنبول، فرانكفورت، موسكو، بروكسل، أبوظبي، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الدوحة، الخرطوم، و١٤رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و٥رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٥٤٨٢ راكبا.

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