مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها مباراة بلجيكا والدنمارك وهولندا ضد النمسا في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تقام مباراةأوكرانيا أمام نظيرة مقدونيا الشمالية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 عصراً ، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max.

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تقام مباراة منتخب الدنمارك أمام بلجيكا والتي من المقرر إقامتها في تمام 6 مساءً beIN Sports HD 1 Max

يدخل منتخب هولندا مباراته امام منتخب النمسا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة9 مساءً beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب كولومبيا أمام منتخب فنزويلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 5 Max.

تقام مباراة بيرو أمام نظيرة البرازيل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 2 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports HD 5 Max.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

يدخل فريق الإسماعيلي مباراته اليوم أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 5 مساءً

الاتحاد السكندي أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً.

حقق المصري البورسعيدي الفوز على غريمة المحلي فريق سيراميكا كيلوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وفي الجانب المقابل حقق فريق إنبي الفوز علي فريق البنك الأهلي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، من نفس الجولة.

انتهت مباراة فريق المصري وفريق سيراميكا كيليو باترا بنتيجة هدفين مقابل هدفي، لصالح الفريق البورسعيدي، في لقاء شهد على العديد من البطاقات الصفراء، بسبب شد المبراة بين لاعبي الفريقن، وشهدة المباراة على ثمانيت بطاقات صفراء خلال أحداث المباراة من نصيب كلا الفريقين.

تقدم الفريق المصري في نتيجة المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع من الشوط الأول، من خلال لاعب المباراة أحمد رفعت وجاء الهدف من خلال ضربة جزاء، سددها بكل أريحية وثقة على يمين الحارس، ليسجل الهدف الأول في اللقاء في شباك حارس مرمي سيراميكا عامر عامر.