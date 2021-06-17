موعد مباراة الزمالك ضد أسوان..و القنوات الناقلة

/636155/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-أسوانو-القنوات-الناقلة

يدخل فريق الزمالك اليوم الخميس مباراته أمام فريق أسوان، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصيد دوت الخليج موعد مباراة الزمالك:

ويستعد الزمالك لمباراته اليوم أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، وتقام علي استاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

الزمالك يسعى لزيادة رصيده ليعزز صدارة ترتيب الدوري المصري والضغط على الأهلي منافسه المباشر على اللقب. يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ55 نقطة بعد مرور 25 جولة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي حامل اللقب، الذي يحتل الوصافة بـ41 نقطة من 19 لقاء فقط.

من المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس On Time Sports على الهواء مباشرة، ويأمل فريق أسوان في الابتعاد عن المراكز المهددة للهبوط حيث يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب المسابقة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وإسلام جابر أو أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدين من لقاء أسوان، تدريباتهم الجماعية غدا الخميس على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، إستعدادا لمباراة الفريق الودية أمام فريق الأمل.

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد خمسة وخمسون نقطة من أصل خمسة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق ستة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها أربعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.