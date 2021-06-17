/636156/تعرف-على-غيابات-الزمالك-قبل-مواجهة-أسوان-الليلة

يستعد فريق الزمالك لمباراته اليوم الخميس أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة27 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصيد دوت الخليج غيابات الزمالك عن المباراة:

وشهدت قائمة الزمالك مجموعة من الغيابات للإصابة وعدم الجاهزية وأبرزهم حازم إمام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة والمغربي حميد أحداد الذى تعافى من الإصابة ولم يضمه الجهاز الفني لقائمة المباراة لعدم الجاهزية الكاملة.

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ومن جانب اخر ابتعاد الحارس محمد أبو جبل بعد غيابه عن تدريبات أمس لظروف خاصة لديه بخلاف غياب الدولى التونسى فرجاني ساسي بسبب عدم عودته إلى القاهرة، إضافة إلى ضم الثنائي الدولي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الجزيري للقائمة بعد الانتهاء من المشاركات الخاصة بهما مع منتخبي المغرب وتونس في فترة التوقف الدولى حيث تغيب الثنائي مؤخرا عن تدريبات الفريق.

ورغم ذلك حرص كارتيرون المدير الفني للفريق على ضمهما لقائمة المباراة، وعاد طارق حامد لقائمة الزمالك بعد نهاية الإيقاف الذى أبعده عن لقاء الزمالك الأخير أمام الجونة في الجولة الماضية بالدورى.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدين من لقاء أسوان، تدريباتهم الجماعية غدا الخميس على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، إستعدادا لمباراة الفريق الودية أمام فريق الأمل.

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد خمسة وخمسون نقطة من أصل خمسة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق ستة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها أربعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.