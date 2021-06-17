/636158/موعد-مباراة-البرازيل-وبيرو-والقنوات-الناقلة

يستعد منتخب البرازيل لمباراته المقبلة أمام نظيرة بيرو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 2صباحاًعلى ملعب نيلتون سانتوس.

ويرصيد دوت الخليج موعد مباراة البرازيل:

يستكمل منتخب البرازيل مبارياته في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة على أرضه، وهذه المرة بمواجهة صعبة ستكون أمام بيرو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلتقي المنتخبان في ثاني جولات المجموعة الثانية من البطولة الأعرق على صعيد قارة أمريكا الجنوبية، والتي تضم أيضا كولومبيا وفنزويلا والإكوادور.

المباراة المقرر لها على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو هي الأولى لبيرو في هذه النسخة من كوبا والثانية للبرازيل بعد الفوز في مباراة الافتتاح على فنزويلا بثلاثية نظيفة.

وتحمل المباراة طابع ثأري بالنسبة لمنتخب بيرو، حيث أنه كان على مقربة من التتويج بكوبا أمريكا 2019 قبل أن يتلقى الهزيمة على يد السامبا في النهائي.

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تشكيل البرازيل المتوقع

في حراسة المرمي:إيدرسون أليكس ساندرو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو كاسيميرو - فريد ريتشارلسون - نيمار جابرييل جيسوس - روبيرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لبيرو

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاريكا على التشكيل الآتي:

في حراسة المرمي: بيدرو جاليسي ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا كريستيان كويفاس - فيكتور يوتون - ريناتو تابيا - بيدرو أكوينو - أندريا كاريلو راؤول رويدياز.

يذكر أن منتخب البرازيل حقق فوزا في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 على فنزويلا، بينما يتأهب المنتخب البيروفي لأول مباراة له في البطولة هذا العام.

القنوات الناقلة

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5 Max، بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويتربع منتخب "سليساو" على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.