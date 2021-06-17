/636162/تعرف-على-طاقم-تحكيم-مباراة-الزمالك-وأسوان-في-الدوري

يستعد الزمالك لمباراته اليوم الخميس أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تما الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصيد دوت الخليج طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم الملكف بإدارة مباراة الزمالك وأسوان المقرر لها اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

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ويتكون طاقم تحكيم من: محمود بسيوني حكما للساحة ومصطفى حسين حكما مساعدا ومحمد صلاح عبد الفتاح حكما مساعدا وأحمد جابر حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدين من لقاء أسوان، تدريباتهم الجماعية غدا الخميس على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، إستعدادا لمباراة الفريق الودية أمام فريق الأمل.

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد خمسة وخمسون نقطة من أصل خمسة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق ستة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها أربعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف