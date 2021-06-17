محافظ الفيوم: ضوابط محكمة لمنظومة تراخيص المبانى الجديدة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، لجنة إدارة منظومة العمران، لمتابعة الموقف الحالى للاشتراطات البنائية والخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، المطبقة بمدينة الفيوم فى الأول من شهر مايو الماضى، استعداداً لتطبيقها بباقى مراكز المحافظة، لتلافى أى معوقات أو إشكاليات تواجه إجراءات التراخيص الجديدة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس هشام والى نقيب مهندسى الفيوم، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة، مدير مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والمهندس هانى الحسينى، مدير المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسى EPLP وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران بمدينة الفيوم، ومسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول الوقوف على آخر إجراءات منظومة التراخيص الجديدة بناء على الاشتراطات البنائية الجديدة، وعدد الطلبات التى قدمت، وما تم اتخاذه حيالها، وأهم الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن محافظ الفيوم أكد على وضع ضوابط محكمة للتراخيص الجديدة، وحصر جميع الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، فضلاً عن نقابة المهندسين، مع العمل على حصر المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها على 20 مترا، وعدم السماح بالتطور العشوائى، والاستعانة بمسؤولى التخطيط العمرانى لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمرانى مع آليات التطوير.

وأشار المحافظ إلى أهمية تحليل كل جزئيات المنظومة لتلافى أى معوقات لتنفيذها، مع وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، مشددا على وضع تصور كامل وخطوط ثابتة بملامح واضحة لإجراءات التراخيص، مع مراعاة كل تفاصيل هذه الإجراءات، ووضع دورة مستندية لطلب الترخيص، والعمل على تجاوز أى معوقات تيسيراً على المواطنين.

وفى السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج شهادات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء فى الأول من مايو الماضى حتى الآن، والتنسيق مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة هذه الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتا إلى أنه جار الربط مع نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة.

وأضاف نائب المحافظ بأنه يجرى الرفع المساحى للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع طلبات استئناف الاعمال المقدمة من المواطنين بواسطة لجنة مراجعة التراخيص، وكذا موقف حصر قطع الأراضى الفضاء والشوارع والمحاور بنطاق المدينة وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتى لم يتم تسليمها للمواطنين، مع وضع مقترح بالمعوقات والمقترحات الخاصة بالمحافظة لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بمجلس الوزراء.

ومن جهته، ااستعرض مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، موقف المنظومة الجديدة وبعض الاحتياجات لسرعة إنهاء الأعمال.

يذكر أن المحافظ قرر، فى وقت سابق، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.