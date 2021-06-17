محافظ الفيوم: ضوابط محكمة لمنظومة تراخيص المبانى الجديدة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس هشام والى نقيب مهندسى الفيوم، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة، مدير مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والمهندس هانى الحسينى، مدير المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسى EPLP وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران بمدينة الفيوم، ومسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول الوقوف على آخر إجراءات منظومة التراخيص الجديدة بناء على الاشتراطات البنائية الجديدة، وعدد الطلبات التى قدمت، وما تم اتخاذه حيالها، وأهم الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن محافظ الفيوم أكد على وضع ضوابط محكمة للتراخيص الجديدة، وحصر جميع الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، فضلاً عن نقابة المهندسين، مع العمل على حصر المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها على 20 مترا، وعدم السماح بالتطور العشوائى، والاستعانة بمسؤولى التخطيط العمرانى لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمرانى مع آليات التطوير.
وأشار المحافظ إلى أهمية تحليل كل جزئيات المنظومة لتلافى أى معوقات لتنفيذها، مع وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، مشددا على وضع تصور كامل وخطوط ثابتة بملامح واضحة لإجراءات التراخيص، مع مراعاة كل تفاصيل هذه الإجراءات، ووضع دورة مستندية لطلب الترخيص، والعمل على تجاوز أى معوقات تيسيراً على المواطنين.
وفى السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج شهادات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء فى الأول من مايو الماضى حتى الآن، والتنسيق مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة هذه الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتا إلى أنه جار الربط مع نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة.
وأضاف نائب المحافظ بأنه يجرى الرفع المساحى للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع طلبات استئناف الاعمال المقدمة من المواطنين بواسطة لجنة مراجعة التراخيص، وكذا موقف حصر قطع الأراضى الفضاء والشوارع والمحاور بنطاق المدينة وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتى لم يتم تسليمها للمواطنين، مع وضع مقترح بالمعوقات والمقترحات الخاصة بالمحافظة لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بمجلس الوزراء.
ومن جهته، ااستعرض مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، موقف المنظومة الجديدة وبعض الاحتياجات لسرعة إنهاء الأعمال.
يذكر أن المحافظ قرر، فى وقت سابق، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.
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