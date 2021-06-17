إنفوجراف.. أحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافا، تضمن بيانا أسبوعيا بأحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا المستجد، وأعلى الدول إصابة حول العالم، وآخر المستجدات حول لقاحات كورونا محليًّا وعالميًّا.







فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 203.193 حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 606 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

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