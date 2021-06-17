جامعة الإسكندرية تحصد مقعدا فى تحالف الجامعات الفرانكوفونية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الوكالة الفرانكوفونية الجامعية "AUF" اختارت جامعة الإسكندرية ضمن 11 مؤسسة من أعضاء الوكالة على مستوى العالم لتكوين تحالف من الجامعات التى ترغب فى الاشتراك بشكل ملموس وتعاونى فى تحقيق المساواة بين الجنسين.





ويتكون هذا التحالف من عدد من الجامعات الأعضاء الناطقة بالفرنسية من مختلف مناطق العالم وهى جامعات "تيرانا بألبانيا، جامعة عبد الحميد بن باديس بالجزائر، والجامعة الملكية للقانون والاقتصاد بكمبوديا، جامعة مونتريال بكندا، جامعة سيرجى بفرنسا، وجامعة كيسكيا بهاييتى، والجامعة اللبنانية بلبنان، جامعة تواماسينا بمدغشقر، والجامعة الاورومتوسطية بالمغرب، وجامعة ماكيريرى بأوغندا وجامعة الإسكندرية بمصر وتمثلها الدكتورة غادة الخياط، الأستاذ بكلية التجارة".

وتم إنشاء هذا التحالف بدعم من برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف زيادة الوعى واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تحقيق تغييرات ملحوظة وقابلة للقياس فى المؤسسات أعضاء التحالف مع نشر وتعميم خبراتها وتوصياتها على شبكة الجامعات الفرانكوفونية فى العالم.

وقد تألفت لجنة اختيار هذا التحالف من أعضاء من برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج HeForShe ومن أعضاء من الوكالة الفرانكوفونية الجامعية، وستعمل هذه المؤسسات معًا لتعزيز المساواة بين الجنسين على عدة مستويات "الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين"، وسيتم دعم هذا التحالف من قبل الـِAUF حيث سيعمل فى شبكة وبطريقة تعاونية، تشاركية وجماعية بهدف الإرتقاء بالمساواة بين الجنسين وستكون كل مؤسسة قادرة على لعب الدور الذى يناسبها بشكل أفضل فى هذا التحالف.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ حصلت على مركز متقدم فى تصنيف 2021 لـ Times Higher Education فيما يخص تحقيق هذه الأهداف.