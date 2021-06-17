جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكترونى أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.





وتتضمن العقوبات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكترونى سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على و1.500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى. كما أكدت أنه حرصاً منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعا للازدحام، تواصل تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة "ذات ملصق إلكترونى" واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط. ويمكن الحصول على الملصق الإلكترونى من خلال الخطوات الآتية: - تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg. - اختيار خدمات المركبات. - اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى. - سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الحصول على الملصق الإلكترونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.