السكة الحديد : طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات علي خطى (القاهرة / منوف / طنطا/الإسكندرية والعكس) و (القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس) وذلك إعتبارا من السبت 20/6/2021 بعربات محسنة (تحيا مصر) وبيانها كالتالى . أولا : خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس . - قطار 119 إكسبريس القاهرة / منوف / طنطا / الاسكندرية بعدد 10 عربات - قطار 118 إكسبريس الإسكندرية/ طنطا / منوف / القاهرة بعدد 10 عربات ثانيا : خط القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس . - قطار 687 إكسبريس القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود بعدد 10 عربات . على ان يعود يوم 21/6/2021 بقطار 666 إكسبريس إيتاي البارود / الخطاطبة / القاهرة بنفس العربات والتركيب . وتسعي الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل علي راحة جمهور الركاب .

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