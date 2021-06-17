أخبار الطقس اليوم الخميس 17 يونيو 2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم فى مصر، أن يسود طقس حار خلال النهار، بينما يكون لطيف ومعتدل خلال ساعات الليل، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة وبعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة العظمي اليوم بين 25 و28 درجة نهارًا، وتكون درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية.

دوت الخليج يرصد أخبار الطقس اليوم فى مصر

ويسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرةوالوجه البحري، ويكون حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويتغير ليصبح لطيف ومعتدل أثناء ساعات الليل على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري، بينما يكون معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

البحار

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين إلا ربع، والرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية،كما يكون البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب والموج من مترين و3 أمتار ونصف وإتجاه الرياح شمالي غربي، بينما تكون .

الرياح

تنشط الرياح وتكون سرعتها من 16 : 20 عقدة، ويكون اتجاه الرياح على جميع اجزاء الجمهورية شمالي غربي على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشرقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة اليوم في مصر نهارًا بين 25 درجة في مطروح و38 درجة في أسوان وإدفو وأبوسمبل وذلك للعظمي خلال طقس اليوم والتى تصادف أنها ذات درجات الحرارة خلال طقس أمس.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة 32-20، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 27-19درجة، وهي ذات درجات الحرارة الموجود في تقرير حالة الطقس أمس الأربعاء.

بيان بدرجات الحرارة اليوم المتوقعة اليوم :

دمياط 27-20

طنطا 31-20

بلطيم 28-20

الزقازيق 32-20

المنصورة 32-20

دمنهور 30-20

شبين الكوم 32-20

سيوة32-19

السويس 32-20

مطروح 25-19

الإسماعيلية 32-20

الغردقة 33-26

شرم الشيخ 33-26

العريش 27-20 درجة

أسيوط 34-22

أسوان 38-25

الأقصر 37-25

الفيوم 32-21

قنا 36-25

سوهاج 35-23

إدفو 38-26

أبوسمبل 38-26

بنى سويف 33-21

المنيا 34-22

الوادي الجديد 35-25 درجة