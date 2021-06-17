تراجع فى أسعار الذهب.. تعرف على التفاصيل

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مزيدًا من التراجع حيث فقد الجرام نحو 10 جنيهات مع تراجع السعر فى البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

دوت الخليج يرصد اسعار جرامت الذهب اليوم فى مصر ، حيث أن السوق يشهد فى الوقت الحالى تباينًا واضحًا فى الأسعار، وذلك نظرًا للتقلبات العالمية فى أسعار الذهب، ونقدم لمتابعينا التفاصيل كامل بشأن آخر الأسعار فى مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 782 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 521 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 من 670 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 819 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 893 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 6256 جنيها.

السعر العالمى

كما شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية هبوط كبير بما نسبته 2.1%%،وذلك بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 2023 في إطار تحسن الوضع الصحي وقدر مجلس الاحتياطي وهذا أثر على أسواق المعادن الثمينة وهبط الذهب بصورة كبيرة إلي مستويات 1818 دولارا.

وتجدر الاشارة إلى أن سعر الذهب هبط بقوة مع إعلان الفيدرالي عن سعر الفائدة امس، بالرغم من إبقاء الفائدة مستقرة إلى انتهاء تداعيات كورونا، مع رفع توقعات الناتج المحلي، كان لها أثر سلبي على سعر الذهب.