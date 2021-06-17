استقرار نسبي فى أسعار الخضروات اليوم

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس ، استقرار في بعض الأنواع، حيث شهدت أسعار البطاطس وأسعار الطماطم استقرارًا، لتسيطر على حالة التذبذب الذي حدثت بداية الاسبوع ،كما سجلت أسعار الفاكهة استقرار ملحوظا ،مثل الكمثرى والكانتلوب والمشمش والبرقوق، والجوافة، والتفاح،والخوخ.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس فى مصر أسعار الخضروات ونشر الموقع الرسمي لسوق العبور اسعار الخضروات على النحو التالي:- الطماطم بين 1.50 جنيه و3 جنيه. البطاطس بين 2 جنيه و3.90 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات. الفاصوليا بين 4 جنيه و8 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4.50 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4.50 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات. الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات. أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:- الليمون البلدي بين 6 جنيه و16 جنيهات. الفروالة بين 3 و6 جنيهات. الجوافة بين 6 و9 جنيهات. الخوخ بين 7 و11 جنيهات.

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