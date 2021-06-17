/636164/تاريخ-مواجهات-الزمالك-وأسوان-قبل-مواجهة-اليوم

تقام اليوم الخميس مباراة تجمع بين فريق الزمالك أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز.

ويرصيد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين: التقى الزمالك وأسوان في 21 مرة فى مسابقة الدوري منذ تأهل “زهرة الجنوب” للدوري الممتاز بداية التسعينات. تعرف على أزمات الترجي التونسي في الحضور الجمهوري لمباراة الأهلي برادس فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً وفاز أسوان مرة واحدة وسجل 10 أهداف وفرض التعادل 7 مرات آخرها بدون أهداف. كما كان اللقاء الآخير انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أسوان، ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الجاري. موعد مباراة الزمالك وأسوان تقام مباراة الزمالك وأسوان غدا الخميس الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على قناة ”أون تيم سبورت". جاهزية اللاعبين لمباراة أسوان أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية لاعبي الفريق لمباراة أسوان المقبلة. وقال طبيب الزمالك: إن لاعبي الفريق جاهزين لمباراة أسوان ولا توجد أي إصابات بعد تعافي جميع اللاعبين المصابين أمثال شيكابالا و محمود علاء و عبدالله جمعة. ترتيب الزمالك في الدوري يحتل نادي الزمالك صدراة جدول ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 55 نقطة، من 25 مباراة، فاز في 16 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وخسر في مباراتين. ترتيب الزمالك في الدوري ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة من 25 مواجهة، فاز 6 لقاءات، وتعادل في مثلهم ، وخسر في 12 مباراة. تأهل أسوان إلى دور الثمانية في كأس مصر ونجح فريق أسوان حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس مصر، بالفوز علي المصري البورسعيدي بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. وجاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد. خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى. خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل.

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