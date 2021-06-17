وزير السياحة والآثار: في مناطق آثرية معرفش أسمائها.. وأنا وزير من غير واسطة«صوروفيديو»

/636165/وزير-السياحة-والآثار-في-مناطق-آثرية-معرفش-أسمائها-وأنا-وزير-من-غير-واسطةصوروفيديو

طالب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار بضرورة التفريق بين ما هو ملك لوزارة الآثار وماهو مسجل بالآثار، لافتا إلى القناطر الخيرية، والتي تتبع وزارة الري، والمساجد الآثار الإسلامية تتبع وزارة الاوقاف والكنائس تتبع الكنيسة المصرية، مؤكدا على أنه لابد من موافقة الوزارة على أي أعمال تطوير أو تغييرات تتم بهذه المنشآت، مشيرا أن دور الدولة الحفاظ علي المنشآت الآثرية من التلف.

دوت الخليج يرصد تصريحات وزير السياحة والاثار بندوة حزب مسقبل وطن

وأشار الدكتور خالد العناني، إلى أنه تقدم بتعديل للقانون،تتيح له التدخل للحفاظ على الاثر، من خلال التدخل لدي المالك والصرف لانقاذ الاثر لحين سداد التكاليف، لافتا إلى مأذنة البحيرة والتي كانت ستودي بحياة الكثيرين.

الاماكن السياحية

وتابع وزيرالسياحة الآثار الدكتور خالد العناني، بندوة مستقبل وطن، حديثه قائلً:« إن وزارة السياحة لديها 27 جهة مانحة للتراخيص وتجديدها، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل تم حلها بإصدار رئيس الجمهورية قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور جميع الوزراء لحل مشاكل السياحة،مؤكدا أنها ساعدت على حل العديد من المشاكل المتعلقة بالقطاع.

الاستثمار السياحي

وأردف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى تدخله فى تعديل قانون سنة 1873 وارسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء، لإنقاذ الاستثمار السياحي ،ونص التعديل على الا يتعامل اي مستثمر سياحي مع اي جهة دون وزارة السياحةوالآثار، مشيرا إلى أنه جاري تعديل القانون، منذ 5 أشهر،حيث يتم مراجعته من جميع الوزارات.

وقال الدكتور خال العناني وزير السياحة والآثار،انه من مواليد محافظة الشرقية، وينتمي لأسرة بسيطة، وحمل الحقيبة الوزارية فى عمر يناهز 45 عاما بدون واسطة ومحسوبية، موضحا أنه تخرج من كلية السياحة والفنادق، كما درس علم المصريات، مما جعله يعيش مشاكل الاثار،مؤكدا أن هناك أماكن اثرية لايعرف اسمها فى مصر، مضيفا" عبارة عن ارض تحتاج ملايين المليارات".