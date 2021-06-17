/636166/قاوم-المتهمين-فذبحوه--الحكاية-الكاملة-لمقتل-طالب-بسبب-دراجة-نارية-في-قنا

عدد من الطعنات النافذة في جسد طالب، فهو طالب لم يكمل عامه العشرين بعد، لقي مصرعه بعد تلقيها من سلاح أبيض " مطواه" سقط على إثرها جثة هامدة، وسط بحر من الدماء التي انفجرت من شرايينه معلنة إلى نهاية حياته.

دوت الخليج تنسر فى التقرير التالي تفاصيل مقتل طالب على 3 متهمين في قنا

ترجع تفاصيل الجريمة إلى عثور الأهالي في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، على جثة شاب يدعى محمد ناصر دياب، 17 سنة، وعليها آثار اعتداء بسلاح أبيض، لينقل الجثمان على الفور إلى مستشفى نجع حمادي العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي ساعدت المواطنين في إيجاد جثمان المجني عليه.

قتل بغرض السرقة

وعلى الفور انتقلت قوة من فريق البحث والتحري إلى مكان تواجد الضحية، وكشفت تحريات المباحث الأولية أنّ الضحية طالب يقيم بنجع قابول، تابع لمركز نجع حمادي، ولقي مصرعه مثأثرا بإصابات بالغة، بعد تسديد عددا من الطعنات له.

وبتكثيف التحريات الأولية لرجال المباحث، أنّ الغرض من ارتكاب واقعة القتل، هي التخطيط لسرقة الدراجة النارية الخاصة بالضحية، إلاّ أنّه عندما أبدى مقاومته للمتهمين أخرجوا سلاح أبيض" مطواه" كانوا قد خبأوه في ملابسهم لذلك الغرض، وطعنوه حتى تأكدوا من وفاته واستولوا على الدراجة قبل أن يلوذوا بالفرار.

ضبط المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط 3 متهمين في واقعة مقتل طالب بسلاح أبيض، واعترفوا تفصيليا بما ارتكبوه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ إذ أمرت نيابة نجع حمادي العامة، برئاسة المستشارين إيهاب الصاوي، ومحمد المراغي، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأن يجدد لهما في الموعد القانوني لذلك.

كما قررت النيابة باستكمال تحريات المباحث بشأن الواقعة، وصرّحت بدفن جثة الضحية بعد تشريحها.