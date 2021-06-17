/636167/خلال-حملة-تفتيشية-مكبرة-تجار-السموم-في-قبضة-مباحث-الجيزة

نجحت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على 70 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية و مخدرات في حملة تفتيشية مكبرة عن تجار السموم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

دوت الخليج، يرصد بالتفاصيل ما جاء فى تحريات النيابة بشأن الحملة التفتيشية التى قام بها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وإليكم التفاصيل كاملة.

سقوط 70 متهمًا خلال حملة أمنية بالجيزة

أسفرت الحملة التفتيشية المكبرة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة ، من ضبط 60 متهمًا من بينهم 45 تعاطي عثر بحوزتهم على 3 فرش من جوهر حشيش، و 453 تذكرة هيروين، و 632 قرص مخدر، و 3 كيلو جرام من مخدر الأستروكس، و 900 جرام الشادو، و 2 كيلو جرام بانجو، و 698 جرام بودر.

القبض على 10 متهمين بحوزتهم على فرد محلي الصنع

كما تم القبض على 10 متهمين عثر بحوزتهم على فرد محلي الصنع 12 مم، و 1 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، و 3 طبنجة عيار 9 ملم، و 321 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.