نشرة مركز المعلومات.. 82.2% من المصريين يثقون بالبنوك المصرية الحكومية

صدر صباح اليوم الخميس 17 يونيو 2021 عدد جديد من نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليومية الإلكترونية.

تضمنت النشرة تفاصيل استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في النصف الأول من يونيو 2021 تشير نتائجه إلى أن 82.2% من المصريين يثقون أو يثقون إلى حد ما بالبنوك المصرية الحكومية، مقابل 49.6% يثقون بالبنوك الخاصة.

كما اشتملت النشرة على "انفوجرافيك" رصد وضع الدولة المصرية في مؤشر حقوق الطفل عام 2021 بعدما أحتلت المرتبة الـ 34 عالمياً بمجموعة نقاط 0.826، بينما جاءت الدول الثلاثة أيسلندا وسويسرا وفنلندا الأفضل عالمياً، ويصدر المؤشر عن حقوق الطفل بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية وجامعة إراسموس للاقتصاد بهولندا، ويقيس كيفية احترام حقوق الأطفال وإلى أي مدى يتم العمل على تحسينها في 182 دولة عالميًّا، من خلال 5 مجالات رئيسية تتضمن 20 مؤشرًا فرعيًّا.

وداخل قسم "مؤشرات" يوجد تحليل لموقف مصر في مؤشر تقدم الشباب عام 2021 أظهرت نتائجه حصول مصر على المركز 93 من بين 150 دولة عام 2021 كما حصلت على المركز العاشر عربيًا، وبالقسم نفسه، يوجد استعراض لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول انخفاض قيمة الواردات المصرية من التجمعات الدولية التي تتضمن مصر بنسبة 13.3%، حيث شهدت قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية (تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية) تراجعًا لتسجل 28.0 مليار دولار عام 2020 مقابل 30.0 مليار دولار عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 6.4%، وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية في الترتيب الأول، مقارنة بصادراتها إلى باقي التجمعات الدولية التي تتضمن مصر، بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 10.1 مليار دولار عام 2019، يليها تجمع الإسكوا بقيمة صادرات بلغت 8.0 مليار دولار عام 2020 مقابل 8.4 مليار دولار عام 2019.

وركز قسم "مصر في معلومة" على تفاصيل مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي التي أطلقتها الحكومة في يناير 2021؛ بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ودعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتُستهدف المبادرة قرابة (150) ألف مركبة تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تُقدَّر بنحو (1.2) مليار جنيه بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المتوقع توفير (47) ألف فرصة عمل مباشرة من قبل المبادرة، وقد استفادت (7) موديلات من المبادرة حتى الآن هم: نيسان صني، نيسان سنترا، هيونداي اكسنت آر بي، هيونداي النترا إتش دي، لادا جرانتا، شيفورليه أوبترا، وبي واي دي إف 3.

على المستوى المحلي، تضمنت النشرة تصريحات إعلامية للسيد وزير قطاع الأعمال العام، أشار عبرها إلى أنه من المستهدف تصنيع أول 100 سيارة كهربائية في مصر في يوليو أو أغسطس 2022، ليكون أول طرح لها في السوق المصري سبتمبر 2022، والطاقة الإنتاجية المستهدفة 25 ألف سيارة، وبشأن محطات شحن الكهرباء، سيتم إنشاء كيان مملوك للدولة بالنسبة الغالبة والأقلية للقطاع الخاص، وستكون الإدارة للقطاع الخاص، ليتولى إنشاء 3000 محطة، وتم عمل مسح مبدئي لتوزيعها على مستوى الجمهورية.

كما تناول قسم "قالوا في التوك شو" تفنيد لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب أمام المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميًا "داعش إمبابة"، حيث ذكر الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن الشهادة تكشف مدى قيام التيارات السلفية المتشددة باللعب على عقول الشباب وتغييبهم، نافياً مزاعم "يعقوب" في عدم تصديه للفتوى، حيث تصدر هو وغيره من شيوخ السلفية الفتوى لعدة سنوات، وقاموا بتشويه صورة علماء الأزهر الشريف، وعنهم خرجت كل التيارات الجهادية المسلحة. وأضاف الشيخ أسامة الأزهري،مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الشهادة كانت مليئة بالتناقضات، وقد كشفت أنه ليس عالم دين أو فقيه، وإنه كان يتحدث عن الدين دون دراسة علمية.

كما تضمن قسم "زاوية تحليلية" تحليل بعنوان" أول جولة خارجية لـ"بايدن" منذ توليه الحكم.. مجابهة النفوذ الصيني على رأس الأولويات" ليتناول تفاصيل الجولة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي منذ تنصيبه واجتماعاته مع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) وقادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومباحثاته حول سُبل مواجهة النفوذ الصيني، وقراءة في البنود الصادرة بالبيان الختامي الصادر عن قمتي الناتو و(G7)، وقد اشتملت النشرة أيضا على مقالاً للرأى بتوقيع الدكتورة نيللي كمال الأميـر، باحثة في الشؤون الآسيوية، بعنوان " السياسة الخارجية اليابانية بين الاستمرارية والتغيير".

"تنويه للقراء الاعزاء"..انتظرونا غداً الجمعة الموافق 17 يونيو 2021 صدور "عدد أسبوعي جديد" من نشرة مركز المعلومات الإلكترونية سيكون موضوعه "الطباعة ثلاثية الأبعاد.. مستقبل العالم" ويشتمل على معلومات وأرقام مهمة بعدما أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد أداة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وتداخلت في شتى مناحي الحياة.

وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بإرسال مساعدات إلى لبنان.

وزيرة البيئة: مبعوث الرئيس الأمريكى للمناخ أشاد بما يتم تنفيذه فى مصر من مشروعات تراعى الاستدامة البيئية.

فى التوك شو: تحليل لشهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "داعش إمبابة".

خبر عالمي: بايدن وبوتين يتفقان على استئناف المحادثات النووية وإعادة تبادل السفراء.

تحليل دولي: هل سيشكل "مطار برنيس الدولي" نقطة للتنمية على الحدود المصرية-السودانية؟.

استطلاع اليوم: 82.2% من المصريين يثقون، أو يثقون إلى حد ما، بالبنوك المصرية الحكومية.

إنفوجرافيك اليوم: مصر ضمن أفضل الدول في مؤشر حقوق الطفل 2021.

مصر في معلومة: مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

زاوية تحليلية: أول جولة خارجية لـ"بايدن" منذ توليه الحكم.. مجابهة النفوذ الصيني على رأس الأولويات.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: انخفاض قيمة الواردات المصرية من التجمعات الدولية التي تتضمن مصر بنسبة 13.3%.

ترتيب مصر في مؤشر تقدم الشباب عام 2021.

مقال اليوم: د. نيللي كمال الأميـر تكتب: السياسة الخارجية اليابانية بين الاستمرارية والتغيير.

أجندة الفعاليات: المؤتمر الدولي الثالث للمعلومات والاتصالات في العصر الرقمي: الآثار الصريحة والضمنية.

تقرير: رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية.