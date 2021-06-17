مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي قبل مباراة الترجي.. "سلامات يا أفشة"

كشف مصدر مقرب من محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي أنه لن يكون متاحا للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن اللاعب عائد من إصابة قوية بجزع فى الرباط الصليبى للأنكل.

وأكد المصدر أن أفشة تعافى من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات، لكنه قد يتواجد على دكة الأهلى فى مباراته ضد الترجى يوم السبت المقبل، لاسيما أن إصابة اللاعب كانت تحتاج للعلاج من 4 إلى 6 أسابيع، لكن خضوع اللاعب لبرنامج علاجى مكثف وجلسات تأهيل وليزر وتدريبات مائية وإبر جافة قلل من المدة الزمنية لغياب اللاعب.

وأضاف أن الجهاز الفنى يفكر فى عدم الاعتماد على أفشة من بداية المباراة والدفع به فى الشوط الثانى من عمر المباراة وفقا لسير وأحداث المباراة.

وانضم محمد مجدى أفشة لقائمة الأهلى المتواجدة حاليا في تونس استعدادا لمواجهة الترجي، بعد التأكد من جاهزيته للمشاركة في مباراة بطل تونس، وقد يتواجد اللاعب على الدكة ليكون أحد الحلول المطروحة أمام الجهاز للدفع به وقت الحاجة لجهوده.

وكشف الدكتور محمد وفائي استشاري العلاج الطبيعي بالنادي الأهلي أن أفشة كان يعاني من جزع في الرباط الداخلي والخارجي للأنكل من الدرجة الثانية وكان يحتاج فترة علاج طويلة وفترة راحة طويلة.

قال وفائي في تصريحات لقناة الأهلي: "عملنا على عدة مراحل مع أفشة واللاعب لم يحصل على راحة مثل باقي اللاعبين وكنا نخوض جلستين تأهيل يوميا صباحا ومساء بخلاف الثلج الذي كان يضعه على القدم أثناء وجوده بالمنزل".

وأكمل: "كنا نعمل في البداية على تقليل الورم من أجل حركة القدم وأجرينا له جلسات علاج في الماء على مدار الأسبوعين الماضيين ونحمد الله على تكليل جهودنا بالنجاح وهو يسير على جلسات التأهيل والعلاجي الطبيعي وهو ما ساعد على تجهيزه سريعا".

واستطرد أن أفشة لاعب جيد ويستمع للنصائح ورفض الراحة من أجل التعافي من الإصابة، والتزامه سهل علينا كثيرا وكان يلتزم بالمواعيد المحددة لتلقي جلسات التأهيل وهو لاعب كبير ومحترف وسيكون متاحا للمشاركة في مباراة الترجي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن العيادة الطبية مليئة بأجهزة الاستشفاء وهو ما يقلل من مدة الإصابات لدى اللاعبين.