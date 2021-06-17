الأهلى يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الترجى التونسى

/636169/الأهلى-يجرى-مسحة-كورونا-استعدادا-لمواجهة-الترجى-التونسى

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضعوا لمسحة طبية صباح اليوم الخميس؛ استعدادا لمباراة الترجي التونسي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها الساعة السادسة مساء السبت المقبل.

ويرصيد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي:

وخضع لاعبو الأهلي وجميع أعضاء البعثة لمسحة طبية في فندق الإقامة بتونس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

ومن المقرر أن يخوص الأهلي مرانه الثاني في تونس اليوم، على الملعب الفرعي الجديد باستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

تاريخ مواجهات الزمالك وأسوان قبل مواجهة اليوم

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، وتسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم26من الشهر الجاري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسةمحمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.