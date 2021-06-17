عبدالحفيظ: ثلاثي الفريق ينتظمان في مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة الترجي

/636170/عبدالحفيظ-ثلاثي-الفريق-ينتظمان-في-مران-الأهلي-اليوم-استعدادا-لمواجهة-الترجي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن علي معلول وديانج ووالتر بواليا ينتظمان في مران الأهلي اليوم الخميس استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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وقال سيد عبد الحفظ:” إن علي معلول و أليو ديانج خاضا تدريبات استشفائية مساء أمس الأربعاء في “الجيم” بفندق الإقامة مع أحد أفراد الجهاز الفني، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في الأجندة الدولية.

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وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني حرص على إراحة اللاعبين من مران أمس لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس خشية تعرضهم للإجهاد، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في تونس مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الترجي بطل تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.