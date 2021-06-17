/636173/إجراءات-احترازية-مشددة-للوقاية-من-فيروس-كورونا-لبعثة-الأهلي-في-تونس

حرصه بعثة النادي الأهلي المواجدة في تونس استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما تحرص على تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، ويقوم الجهاز الإداري للفريق، بتنفيذ هذه الإجراءات من خلال التعقيم الدوري للغرف و”الجيم” في فندق الإقامة.

ويحرص الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تنفيذ كافة التعليمات الطبية بتعقيم غرف اللاعبين ومعدات التدريب مرتين يوميا للوقاية من جائحة كورونا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في تونس مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس.

ويرصيد دوت الخليج استعدادات الأهلي:

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسةمحمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.