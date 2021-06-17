أحمد زيدان يحصل على موافقة بشأن تجديدات مدرسة الشهيد عمرو القصير«صور»

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/636175/أحمد-زيدان-يحصل-على-موافقة-بشأن-تجديدات-مدرسة-الشهيد-عمرو-القصيرصور
حصل النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على موافقة هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء مبنى جديد متعدد الطوابق ،لخدمة الطلاب فى مدرسة الشهيد عمرو عبد الخالق القصير (الجمهورية سابقآ).
دوت الخليج يرصد تفاصيل الموافقة على طلب النائب أحمد زيدان بشأن مدرسة الشهيد عمرو القصير الجمهورية سابقا
وكان النائب أحمد زيدان قد تقدم بطلب النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بطلب بشأن الموافقة على هدم دورة المياه الجديدة،تمهيدا لعمل المبني الملحق الجديد بمدرسة الجمهورية الابتدائية بمحافظة القاهرة.
وتجدر الاشارة إلى أن حضر وزير البترول الدكتور طارق الملا، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لمناقشة أزمة التعيينات فى قطاع البترول، إضافة إلى مناقشة توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات الجمهورية.
وعقب وزير البترول ،على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير معاون واحد، رغم ان مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول، الا من خلال الشركات، والتى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.
وأضاف الوزير، أن جميع شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة من عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديدة
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