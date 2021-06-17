/636174/عبدالحفيظ-مباراة-الترجي-صعبة-وهدفنا-تحقيق-نتيجة-إيجابية-في-رادس

يحضران غداًالجمعة سيد عبد الحفظ وسكير عدلي، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس التونسية.

تاريخ مواجهات الزمالك وأسوان قبل مواجهة اليوم

ويشارك في الاجتماع الفني مسئولو الترجي التونسي ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

و أكد سيد عبد الحفيظ:” أن صعوبة مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي، مشيرا إلى أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في رادس لتسهيل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة.

وقال عبد الحفيظ:”الأهلي والترجي التونسي، هما طرفا الدور قبل النهائي لنفس البطولة على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، وهو ما يؤكد أهمية وصعوبة هذه المواجهة. وأضاف: «بالتأكيد نعيش أجواء من التركيز، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتونس تساعدنا في لقاء العودة، خاصة أننا ندرك جيدا أن هذه المواجهة من١٨٠ دقيقة على شوطين.

وأوضح: «الأهلي والترجي يمتلكان كل مقومات البطولة وهما من الفرق الكبرى داخل القارة ومطالبات دائما بالمنافسة علي البطولات ووجودهما في تحدي الدور النصف النهائي يشير إلى صعوبة اللقاء على الفريقين.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجميع في الأهلي يدرك أهمية مباراة السبت المقبل لأنها تمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل للمباراة النهائية، والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك هناك حالة تركيز كبيرة في هذه المباراة، حتى قبل وصول بعثة الفريق إلى تونس.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في تونس مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي، في مدينة رادس؛ استعدادا لمباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الترجي التونسي في رادس، لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب المقرر إقامتها في السادس والعشرين من الشهر الجاري بالقاهرة، ومواصلة مشوار الحفاظ علي لقب البطولة والوصول إلى النجمة العاشرة.