/636182/موسيماني-يقرر-إجراء-تغييرات-على-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-الترجي

يخوض النادي الأهلي مواجه هامة أمام الترجي التونسي في تمام السادسة من مساء السبت القادم على ملعب حمادي العقربي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في اقتناص الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ينوي إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الترجي التونسي في إطار مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمفترض أن يدخل الفريق بثلاثي دفاعي في وسط الملعب مع الإعتماد على ثنائي فقط تحت محمد شريف مهاجم الفريق الوحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع

يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

المستبعدين من قائمه المارد الأحمر لمواجهة الترجي : مروان محسن - محمود متولي - كريم نيدفيد - محمد حسام النجار - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد محمود - أحمد سيد عبد النبي - محمد اشرف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.