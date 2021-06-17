جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفعيل العمل بمعايير مراكز الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولى لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا).





كما عرض المؤتمر، تأثير العمل بمعايير المراكز فى تطوير القطاع الصحى المصرى وتغيير شكل الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وكذلك دورها المحورى فى دعم مبادرات الرئيس فى الصحة وفى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وذلك وفقا لمقاييس دولية تحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030 فى (جودة حياة) المواطن المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. انعقاد مؤتمر العامة للاعتماد والرقابة الصحية حول معايير مراكز الرعاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.