القوى العاملة: تعيين 273 شابا وتحرير 45 محضرا بدمياط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 273 شاباً، منهم 11 شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 581 شابا، كما تم استخراج 586 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.





وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 198 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 90 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 26 محضراً، وبحث 6 شكاوى، وتم عقد 2 ندوة توعية بشركة سيجاس بدمياط الجديدة، ومركز التدريب المهنى بدمياط.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مايو الماضى بالتفتيش على 145 منشأة، وإعادة التفتيش على 110 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 45 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 8 مذكرات غلق إدارى، وعمل 3 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 31 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 13 شكوى منهم، و شكوتين منها مستوفاة، و 16 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منح بلغت 770 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 1.540عاملاً من المسجلين بالمنظومة، وصرف 27 ألفاً و110 جنيهات للرعاية الصحية لـ 20 عاملا.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف وكهرباء الإلكترونيات لـ 39 متدرباً بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 409 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.