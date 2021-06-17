نائب يحذر من انتشار مراكز وهمية لعلاج الاضطرابات النفسية للأطفال

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والتضامن، بشأن انتشار إعلانات الدورات التدريبية «الكورسات» حول إمكانية التعامل وتعديل السلوك لدى الآباء والمعلمين المتعاملين مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.





وقال النائب، إنه مع ظهور هذا الاضطراب وتسليط الضوء عليه فى أحد الأعمال الدرامية فى شهر رمضان، بدأت الإعلانات لمراكز تعديل السلوك تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها، مقابل مبالغ مالية دون التأكد من هوية القائمين على هذه الدورات.

وتابع: لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل يندرج أيضا على مراكز التخاطب وغيرها من المراكز الخاصة بالاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال، والتى يديرها غير المتخصصين، مستغلين حاجة أولياء الأمور فى علاج أبنائهم.

وأكد أبوالعلا، أن هذه المراكز تعمل بعيدا عن أعين الرقابة، وكذلك الأجهزة المختصة، وبعيدا عن الأساليب العلمية، قائلا: حتى تحول الأمر إلى "سبوبة" لأصحاب هذه المراكز وليس لهم أى هدف غير استغلال المواطنين فى كسب المال.

وأشار إلى وجود أكثر من مركز فى محافظة الإسكندرية، وتحديدا فى منطقة فلمنج شرق المحافظة، وكذلك فى محطة الرمل، وحددت هذه المراكز أسعار الدورات وصلت نحو 650 جنيها.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارتى الصحة والتضامن بإحكام الرقابة على هذه المراكز والخدمات التى تقدمها للأطفال سواء كانت تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك، حيث سبق أن وردت شكاوى من أولياء الأمور من تعرض الأطفال للتعنيف وأساليب غير علمية بالمرة.

وذكر، أن دورات الإرشاد الأسرى لابد أن يكون القائم عليها أخصائى نفسى أو طبيب نفسى أو أخصائى اجتماعى، ولابد من التأكد من أن القائمين على هذه الدورات لديهم المؤهلات العلمية التى تمكنهم من التصدى لهذا الأمر، مشيرا إلى أن مراكز الإرشاد النفسى الموجودة فى العديد من الجامعات المصرية تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.

وطالب أيمن أبوالعلا، الحكومة بسرعة التحرك العاجل فى مواجهة هذه المراكز الوهمية لمنع استغلال المواطنين، مشددا على عمل حملات توعية لكيفية التعامل معه والتوجيه للأماكن الشرعية فى التعامل معه بشكل علمى يحافظ على الجميع.