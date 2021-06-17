محافظ بورسعيد: المنطقة الصناعية أصبحت جاذبة لجميع لمستثمرين

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ضمن الجولة البرلمانية بالمحافظة، أن المنطقة الصناعية تساهم بشكل كبير فى زيادة فرص العمل للشباب، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى عن المنطقة الصناعية وحجم العمالة بها، وكذلك أنواع الصناعات المختلفة والتسهيلات التى تقدمها للمستثمرين.

فيما قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مستقبل البلاد يتمثل فى زيادة المكون المحلى فى الصناعة.

وطالب بضرورة أن تكون هناك خريطة استثمارية واضحة فى مصر، ويجب أن تكون مبنية على مستوى الوحدات المحلية من الأدنى للأعلى، متابعا: "علينا استغلال الميزة النسبية التى تمتاز بها كل منطقة لعمل أكبر تصنيع".

وقال السجينى: "مناطق بالكامل فى ألمانيا والصين تكون متخصصة فى صناعات بعينها، ومصر بدأت فى الصناعات المرتبطة بكل مكان لكن لم نستكمل، واللجنة ستقوم بعقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لبحث الخريطة الاستثمارية".

وطالب من اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، بموافاة اللجنة بالمناطق الصناعية الموجودة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، متضمنة التفاصيل الكاملة بكل منطقة صناعية سواء من حيث فرص العمل أو نوعية المشروعات الموجودة بها.

من جانبه أشاد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما قامت به محافظة بورسعيد بشأن المصانع المتعثرة، فضلا عن دعمها للمشروعات التى يقوم بها الشباب.

وقالت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "وعود الرئيس للمصريين بالفعل تتحقق على أرض الواقع بتحول مصر إلى دولة صناعية، مشيدة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد".

وأكدت النائبة، أنه من الضرورى أن تكون كل المناطق على مستوى الجمهورية منتجة.

فيما أكدت إيمان الألفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أهمية أن يكون هناك مشروعات تكاملية، موضحة إتاحة الفرصة للشباب بالأفكار التى من شأنها تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة.

وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: ما شهدناه اليوم فى المدينة الصناعية ببورسعيد هو بمثابة تصدير أمل لكل المصريين.

ودعا النائب، إلى ضرورة أن يكون هناك تركيز إعلامى على مثل هذه المشروعات العملاقة التى تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، مشددا على أهمية الترويج لهذه التجربة فى باقى محافظات الجمهورية.