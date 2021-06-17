غدا.. وصول جثمان المصرى المتوفى فى حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - يصل إلى أرض الوطن جثمان الشاب المصرى المتوفى "إسماعيل. م. ل" الذى لقى حتفه فى حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة كارماتى بمحافظة الكومو بميلانو، على رحلة مصر للطيران التى سوف تقلع من مطار مالبينسا بميلانو فى السادسة وخمسون دقيقة من مساء بعد غد الجمعة، وتصل إلى مطار القاهرة فى الساعة الحادية عشر مساءً.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاته لدى صاحب العمل، تقديم واجب العزاء لشقيق المتوفى. وأشار المتحدث الرسمى إلى الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، لافتا فيه إلى أن الشاب المتوفى فى الحادث من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ويقوم المكتب حاليا بمتابعة مستحقاته، فضلا عن البحث عن ملفه التأمينى لدى هيئة التأمينات الإيطالية (الأنبس). وقام الملحق العمالى بميلانو بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوى العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفى، كما تم إبلاغ عزاء السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالى، مؤكدا أن المكتب دائما فى خدمتهم.

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