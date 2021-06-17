الحكومة تنفى تخصيص لجان لطلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021.

وأوضحت أنه سيتم تأجيل امتحانات أى طالب مصاب بفيروس كورونا إلى امتحانات الدور الثانى فى شهر أغسطس 2021، مع الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم الطالب المستندات الطبية التى تثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة، مُشددةً على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وفى سياق متصل، تتخذ المدارس عدداً من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة، ويتمثل أبرزها فى تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، إلى جانب قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، فضلاً عن تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية بشكل دورى طوال فترة الامتحانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال وقت الامتحانات.