أسماء الأوائل.. اعتماد نتيجة الإعدادية فى بنى سويف بنسبة نجاح 76.43% 

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للمحافظة، أنه تقدم للامتحان النظامى، 50.729 طالباً وطالبة، حضر منهم 41.720 طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.

وتوجه محافظ بنى سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق فى السنوات المقبلة ،وفى الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدى الفعلى الذى ينبغى أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم فى مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.