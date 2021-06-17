شكرى يشارك في الاحتفالية التي تنظمها وزارة الخارجية بمناسبة اليوم الدولي لحفظة...

في كلمته بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام: الوزير سامح شكري يؤكد إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أُسس الاستقرار والسلام حول العالم.

- وزير الخارجية سامح شكري: بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤدي مهام معقدة في مناطق نزاع متقلبة، وهي مُهددة من قبل أنشطة الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، مما يُعرض قوات حفظ السلام لخطر كبير

- وزير الخارجية سامح شكري: وإذ أتقدم لأُسر الشهداء بخالص وأحّر التعازي في مصابهم الأليم، فأنني أتوجه بتحية إعزاز وإجلال لأرواحهم الطاهرة التي فاضت أثناء تأدية واجبها من أجل إحلال السلام والاستقرار في العالم.

- الوزير سامح شكري إلى سيدات مصر ورجالها العاملين تحت رايات الأمم المتحدة في قوات حفظ السلام: إن مصر، والعالم أجمع، يدينان لكم بخالص العرفان والاحترام. إنكم تمثلون التزام مصر الراسخ وسعيها الدؤوب نحو عالم أكثر سلاماً واستقراراً. إن تضحياتكم النبيلة لم ولن تُنسى أبداً.